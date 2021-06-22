Вице-спикер Госдумы призвал Черчесова и Дюкова уйти в отставку

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вылет сборной России по футболу из чемпионата Европы по футболу и в целом неудовлетворительные итоги последних лет должны повлечь отставки главного тренера Станислава Черчесова и руководства Российского футбольного союза (РФС), заявил вице-спикер Госдумы Игорь Лебедев.

"На мой взгляд, главный тренер сборной России вчера на пресс-конференции после такого разгромного поражения и в целом неудовлетворительного выступления сам должен был заявить об отставке, но он этого не сделал. Теперь мы понимаем, и не сделает, и президент РФС Александр Дюков этого не сделает. Значит, мы останемся с этой ничего не умеющей сборной ещё на несколько лет", - сказал Лебедев "Интерфаксу" во вторник.

Он отметил, что "зарплата главного тренера российской сборной входит в пятёрку зарплат ведущих тренеров всего мира, а тренер сборной Мексики получает 200 тысяч в год, но Мексика нас разгромит во всех матчах, каких только можно".

"Разгром от сборной Дании и вылет из чемпионата Европы с последнего места - это уже, видимо, дно российского футбола", - считает также Лебедев.

Вместе с тем ответственность за выступление сборной следует переносить не только на главного тренера, но и на клубный уровень, сказал вице-спикер.

"Посмотрите внимательно на состав сборной, это лучшие игроки российских клубов, лучшие игроки, которые, отдавая пас назад вратарю, попадают на ногу игроку противоположной сборной. Ну за что их ругать? Они иначе не умеют играть. Я считаю, что проблемы вчерашнего поражения, да и в целом последних нескольких лет выступлений нашей сборной и клубов, заключаются не в главном тренере сборной или игроках, а в клубном развитии нашей страны и подготовке наших игроков", - отметил Лебедев.

Он также призвал посмотреть "на несколько последних лет, когда в РФС изменилась команда, и пришла команда Александра Дюкова".

"Мы проиграли все, что можно в Лиге чемпионов, в Лиге Европы, наши клубы скатились ниже некуда, мы потеряли все позиции, которые были завоёваны в рейтингах, и не выходим даже из группы в своих соревнованиях. Сборная проиграла все, что можно. Да, мы отобрались на Евро, но это ни о чем не говорит. Мы отобрались на Евро и проигрываем сборной Дании и с трудом играем со сборной Финляндии, которая вчера положила клюшки и стала играть в мяч", - сказал парламентарий.

В этой связи, считает Лебедев, надо заниматься "более глубоко и серьезно развитием российского футбола изнутри".

"Давайте забудем на несколько лет о Евро, чемпионатах мира, о выступлениях в ведущих международных соревнованиях по футболу и начнем развивать российский футбол, вырастим, наконец-то, поколение футболистов, которое сможет играть на должном уровне. Тогда лет может быть через пять-семь мы будем гордиться нашей сборной и нашими игроками", - сказал он.

В понедельник сборная России со счетом 1:4 уступила Дании в третьем туре Евро-2020 и, заняв четвертое место в группе, выбыла из турнира. Матч прошел в Копенгагене.

Ранее на турнире Россия уступила Бельгии (0:3) и победила Финляндию (1:0).

Между тем, глава РФС Александр Дюков считает, что по горячим следам кадровые выводы делать неправильно, но результат сборной на Евро-2020 он назвал неудовлетворительным.