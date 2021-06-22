Сборная России заработала на Евро-2020 10,75 млн евро

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Вознаграждение сборной России по футболу за участие в чемпионате Европы 2020 года составило 10,75 млн евро.

Ранее Союз европейских футбольных ассоциаций обнародовал сумму призовых, которые получают команды-участники Евро-2020 как за само выступление, так и за победы и ничьи. Так, за само участие в турнире каждой сборной полагается 9,25 млн. За победу в матче полагается дополнительный бонус в размере 1,5 млн, за ничью – 750 тыс. евро.

Сборная России на групповом этапе Евро-2020 выиграла у Финляндии (1:0), проиграла Бельгии (0:3) и Дании (1:4) и, следовательно, заработала 10,75 млн.

Каждая из команд, которая выйдет в 1/8 финала (первая стадия плей-офф), получит еще по 2 млн; четвертьфиналистам полагается еще по 3,5 млн, полуфиналистам – по 5 млн. За выигрыш в финале Евро-2020 полагается дополнительный бонус в размере 10 млн, а второй финалист получит 7 млн.

Чемпионат Европы проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург. Финал пройдет 11 июля в Лондоне.