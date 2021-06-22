УЕФА доверил Петербургу право решать вопрос по оставшимся матчам Евро-2020

Москва. 22 июня. INTERFAX.RU - Российские власти вправе отказаться от проведения оставшихся матчей чемпионата Европы по футболу-2020, запланированных на Санкт-Петербург, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

"Это вопрос для соответствующих местных или национальных органов власти", - заявил собеседник агентства на вопрос о возможном переносе матчей из Санкт-Петербурга в связи с ростом числа заболевших коронавирусом.

Чемпионат Европы 2020 года проводится в 11 городах континента. Семь матчей турнира (шесть групповых и один четвертьфинальный матч) принимает Санкт-Петербург. 12 июня на "Газпром Арене" сыграли Бельгия и Россия (3:0), 14 июня - Польша и Словакия (1:2), 16 июня - Финляндия и Россия (0:1), 18 июня - Швеция и Словакия (1:0), 21 июня - Финляндия и Бельгия (0:2). 23 июня здесь должен пройти матч Швеция - Польша, 2 июля - игра в рамках 1/4 финала.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 16 тыс. 715 случаев, умерли за сутки 546 пациентов, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

В Москве во вторник, сообщает оперативный штаб, 6 тыс. 555 новых случаев COVID-19 за сутки, 86 скончавшихся и 3 тыс. 458 выздоровевших.

Вслед за Москвой регионами с высокими темпами прироста идут Московская область - 1 тыс. 871 новый случай и Санкт-Петербург -1 тыс. 065 случаев.