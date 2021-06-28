Роналду после вылета из Евро заявил о гордости сборной Португалии

Москва. 28 июня. INTERFAX.RU - Капитан вылетевшей из Евро-2020 сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду заявил о том, что команда сделала все возможное для того, чтобы пройти Бельгию в 1/8 финала турнира.

"Мы не добились желаемого результата и покинули гонку раньше, чем хотели. Но мы гордимся своим путем, мы сделали все, чтобы защитить титул чемпионов Европы. И эта группа доказала, что по-прежнему может доставить много радости португальцам", - написал Роналду в инстаграме.

"Наши болельщики неутомимо поддерживали команду от начала до конца. Мы бежали и боролись за них, чтобы оправдать оказанное нам доверие. Не удалось попасть туда, куда мы все хотели, но мы выражаем искреннюю и глубокую благодарность", - отметил он.

Также он поздравил сборную Бельгии и пожелал успеха оставшемся на турнире командам.

"Что касается нас, мы вернемся сильнее", - добавил Роналду.

В воскресенье сборная Португалии проиграла Бельгии со счетом 0:1 и выбыла из дальнейшей борьбы.

Португалия становилась победителем предыдущего чемпионата Европы, в 2016 году.