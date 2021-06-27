Сборная Бельгии победила Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

Москва. 27 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии нанесли поражение национальной команде Португалии в матче 1/8 финала чемпионата Европы-2020.

Встреча, прошедшая в Севилье, завершилась со счетом 1:0 в пользу Бельгии. На 42-й минуте в составе команды гол провел Торган Азар.

Таким образом, сборная Бельгии, которая на Евро-2020 играла в одной группе с Россией и победила ее со счетом 3:0, вышла в четвертьфинал. На этой стадии турнира она сыграет Италией.

Что касается Португалии, выигравшей предыдущий чемпионат Европы, в 2016 году, она выбыла из Евро-2020.

Евро-2020 проходит в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.