Сборная Англии не пропустила ни одного гола с начала Евро

Москва. 29 июня. INTERFAX.RU - Соперники сборной Англии по футболу пока не смогли забить ей ни одного мяча со старта чемпионата Европы-2020.

На групповом этапе английская команда победила Хорватию (1:0) и Чехию (1:0) и сыграла вничью с Шотландией (0:0). Во вторник в матче 1/8 финала англичане нанесли поражение Германии (2:0).

Во всех четырех матчах ворота сборной Англии защищал Джордан Пикфорд. На клубном уровне 27-летний голкипер защищает цвета английского "Эвертона".

В четвертьфинале англичане сыграют с победителем пары Швеция – Украина.

Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля в 11 городах континента, включая Санкт-Петербург.