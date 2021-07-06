Италия - Испания. Онлайн

Судьба сборной Испании на этом турнире полна драматизма. После ничьих со Швецией (0:0) и Польшей (1:1) испанцы на групповом этапе разгромили Словакию (5:0).

В матче 1/8 финала упустили в концовке основного времени преимущество в два мяча над Хорватией, но все же победили в дополнительное время. Итог – 5:3. В четвертьфинале Испания в основное время сыграла со Швейцарией (1:1), а добилась победы над оставшимся в меньшинстве соперником лишь в серии пенальти (3:1).