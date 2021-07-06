Италия - Испания. Онлайн
Полуфинальный матч чемпионата Европы по футболу стартует в 22:00 мск
Игра проходит на стадионе "Уэмбли" в Лондоне
Защитники сборной Испании выбили мяч в центр поля после подачи соперником с углового
События развернулись в противоположную сторону: угловой будет у ворот итальянской сборной
После заброса в штрафную мяч, минуя всех, прилетел в руки вратарю
Оживление на половине поля сборной Испании. Там свалили с ног итальянца Бареллу. Команда Италии готовится выполнять стандарт на левом фланге атаки
А вот и испанский удар по воротам, да еще и дальний. Это Ферран Торрес пробил из-за пределов штрафной. Удар был неточным, он вызвал укоризненные взгляды у партнеров Торреса, которые, как им кажется, имели больший потенциал для гола
Испанец Оярсабаль хватается за голову. Только что он не смог укротить мяч, находясь один напротив ворот. В итоге мяч перешел итальянцу
Победитель этого матча в финале сыграет с победителем матча Англия - Дания
Испания обострила игру через правый фланг, прострел в штрафную площадь тоже был потенциально острым. Только вот защитник из стана соперника вовремя подставил ногу
Серия азартных попыток итальянцев доставить мяч до (и в) ворот приостановилась. Неспешно начинает свою позиционную атаку Испания
Разгоняли свою контратаку испанские футболисты, но чем ближе к штрафной площади, тем скромнее она становилась. В итоге полностью растаяла
Не лень ведь было столько писать
Вот момент как момент у итальянцев! Эмерсон с правого фланга выводил один на один к воротам Бареллу. Тот обвел вратаря, но оказался в сложной позиции для мгновенного удара, бить мог только с острого угла. Пока подбирал для себя более удобную позицию и (чего греха таить) ногу для удара, голкипер Унай Симон вернулся в створ. Удар таки состоялся - в дальний угол - и мяч попал в штангу! После этого линейный арбитр, дождавшись, чем закончится столь захватывающий момент, поднял флажок: Барелла успел попасть в положение "вне игры"!
По одной попытке доставить мяч к (чужим) воротам соперники уже провели. Их можно расценить как безрезультативные
Игру обслуживает немецкая бригада арбитров, главный - Феликс Брых. Резервный арбитр - россиянин (!) Сергей Карасев
Матч начался!
Прозвучали и эмоционально исполнены игроками обеих сборных гимны стран. Сейчас игра начнется
Команды выходят на поле!
Болельщики
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Судьба сборной Испании на этом турнире полна драматизма. После ничьих со Швецией (0:0) и Польшей (1:1) испанцы на групповом этапе разгромили Словакию (5:0).
В матче 1/8 финала упустили в концовке основного времени преимущество в два мяча над Хорватией, но все же победили в дополнительное время. Итог – 5:3. В четвертьфинале Испания в основное время сыграла со Швейцарией (1:1), а добилась победы над оставшимся в меньшинстве соперником лишь в серии пенальти (3:1).
Рассмотрим турнирный путь участников сегодняшнего матча на Евро-2020. Не буду вас грузить инфой про отборочную кампанию, сразу начну непосредственно с финальной части Евро.
Итак, на групповом этапе Евро Италия разгромила Турцию (3:0) и Швейцарию (3:0) и победила команду Уэльса (1:0). В 1/8 финала итальянцы взяли верх над Австрией (2:1), вырвав победу в основное время. В четвертьфинале они переиграли Бельгию (2:1)
Стартовый состав сборной Испании
?? TEAM NEWS: Mikel Oyarzabal & Dani Olmo start up front for La Roja...@SeFutbol | #ESP | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021
Стартовый состав сборной Италии
?? TEAM NEWS: Giovanni Di Lorenzo comes in at right-back while Federico Chiesa starts in attack...@azzurri | #ITA | #EURO2020— UEFA EURO 2020 (@EURO2020) July 6, 2021
Игра пройдет в Лондоне, начнется в 22:00 по московскому времени, а прокомментирует ее Владимир Нардин
Наступило время полуфинальных матчей чемпионата Евро-2020 и "Интерфакс" не без удовольствия предлагает текстовую трансляцию первого из них: играют сборные Италии и Испании
Здравствуйте, уважаемые любители футбола!