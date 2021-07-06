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Пабы в Англии будут открыты вплоть до завершения финала Евро-2020

Москва. 6 июля. INTERFAX.RU - Правительство Великобритании заявило, что 11 июля пабы в Англии будут открыты и после 23:00 местного времени.

Такое решение принято, несмотря на ограничения из-за коронавируса COVID-19, на случай, если на финальной игре чемпионата Европы по футболу, вдруг, потребуется дополнительное время.

"Мы разрабатываем план, согласно которому пабы в воскресенье продолжат работать до 23:15 (местного времени)", - цитирует телеканал Sky News слова представителя Даунинг-стрит Рози Бейт-Уильямс.

Финал чемпионата Европы по футболу пройдет 11 июля на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Здесь же пройдут оба полуфинальных матча - Италия - Испания (6 июля) и Англия -Дания (7 июля).

футбол Евро-2020

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