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Сборная Дании победила Чехию и вышла в полуфинал

Сборная Дании победила Чехию и вышла в полуфинал
Фото: Valetin Ogirenko - Pool/Getty Images

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Дании завоевали путевку в 1/2 финала чемпионата Европы-2020, победив в четвертьфинале Чехию.

Игра проходила в Баку и завершилась с результатом 2:1. Первый гол в матче забил полузащитник сборной Дании Томас Дилейни, поразивший ворота чехов на 5-й минуте. Каспер Дольберг удвоил преимущество датчан на 42-й минуте. Чехи смогли отыграть один мяч после точного удара Патрика Шика на 49-й минуте.

Соперник датчан по полуфиналу определится в субботу в Риме, где сыграют Англия и Украина. Полуфинал пройдет 7 июля в Лондоне.

Сборная Дании на групповом этапе Евро-2020 была соперником сборной России. Датчане обыграли россиян со счетом 4:1, благодаря чему прошли в плей-офф турнира, а сборная России выбыла из турнира.

Финал чемпионата Европы состоится 11 июля на лондонском стадионе "Уэмбли".

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