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Сборная Бельгии в драматичном матче проиграла Словакии на Евро-2024

Сборная Бельгии в драматичном матче проиграла Словакии на Евро-2024
Ромелу Лукаку (сборная Бельгии)
Фото: Stu Forster/Getty Images

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Бельгии со счетом 0:1 потерпели поражение от Словакии в первом туре группового этапа чемпионата Европы в Германии.

На седьмой минуте встречи во Франкфурте гол забил Иван Шранц.

Бельгийцам во втором тайме удалось дважды забить, но оба гола турецкий рефери Халил Мелер после просмотра VAR отменил. На 56-й минуте он зафиксировал положение "вне игры" у поразившего ворота словаков Ромелу Лукаку; на 86-й выяснилось, что Луа Опенда, ассистировавший тому же Лукаку, сыграл рукой.

Таким образом, сборная Бельгии, которую тренирует экс-наставник московского "Спартака" Доменико Тедеско, прервала серию поражений, составившую 15 матчей.

Команды представляют группу Е. Здесь по 3 очка набрали Румыния и Словакия; у Бельгии и Украины очков нет.

В следующем туре 22 июня Бельгия сыграет с Румынией, Словакия – с Украиной.

Доменико Тедеско Бельгия Словакия футбол
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