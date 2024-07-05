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Сборная Испании победила Германию и вышла в полуфинал Евро

Сборная Испании победила Германию и вышла в полуфинал Евро
Фото: Federico Gambarini/picture alliance via Getty Images

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 победили национальную команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.

Игра прошла в Штутгарте

Испания повела в счете на 51-й минуте, когда ворота соперника поразил Дани Ольмо.

Победный для испанцев счет продержался до 89-й минуты: ответный гол провел Флориан Вирц.

На исходе дополнительного времени, на 119-й минуте Микелю Мерино удалось забить победный для Испании гол.

Английский арбитр Энтони Тэйлор по ходу матча 16 раз показал желтые карточки (предупреждения получили и некоторые запасные игроки). Две из них – испанцу Даниэлю Карвахалю, который на 120+6 минуте в результате был удален.

Испанцы вышли в полуфинал, а хозяева турнира, немцы, выбывают из дальнейшей борьбы.

Для немецкого футболиста Тони Крооса игра стала последней в карьере, ранее он анонсировал, что по окончании Евро он завершит выступления в профессиональном футболе.

В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Португалия - Франция, эти сборные свой матч проведут также в пятницу (начало - 22:00 мск).

футбол Испания Германия
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