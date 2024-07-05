Сборная Испании победила Германию и вышла в полуфинал Евро
Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Испании со счетом 2:1 победили национальную команду Германии в матче 1/4 финала чемпионата Европы.
Игра прошла в Штутгарте
Испания повела в счете на 51-й минуте, когда ворота соперника поразил Дани Ольмо.
Победный для испанцев счет продержался до 89-й минуты: ответный гол провел Флориан Вирц.
На исходе дополнительного времени, на 119-й минуте Микелю Мерино удалось забить победный для Испании гол.
Английский арбитр Энтони Тэйлор по ходу матча 16 раз показал желтые карточки (предупреждения получили и некоторые запасные игроки). Две из них – испанцу Даниэлю Карвахалю, который на 120+6 минуте в результате был удален.
Испанцы вышли в полуфинал, а хозяева турнира, немцы, выбывают из дальнейшей борьбы.
Для немецкого футболиста Тони Крооса игра стала последней в карьере, ранее он анонсировал, что по окончании Евро он завершит выступления в профессиональном футболе.
В полуфинале Испания сыграет с победителем пары Португалия - Франция, эти сборные свой матч проведут также в пятницу (начало - 22:00 мск).