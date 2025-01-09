Минспорт России отправил взнос в ВАДА за 2023 год в размере 1,1 млн евро

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Министерство спорта России отправило в декабре ежегодный взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA, ВАДА) за 2023 год в размере более 1,1 млн евро; поступление средств ожидается в январе, сообщил через пресс-службу руководитель министерства Михаил Дегтярев.

"Мы отправили ВАДА взнос за 2023 год 19 декабря. Это более 1,1 млн евро. Учитывая сложности с международными транзакциями, поступление ожидается в январе. Мы внимательно следим за ситуацией", - сказал он.

"По поводу выплат за 2024 год. Размер платежей для европейских государств в бюджет ВАДА рассчитывается, исходя из размера их выплат в бюджет Совета Европы. Россия покинула эту организацию, и новая формула пока в процессе обсуждения", - продолжил министр.

Он заверил, что Россия остается сторонником бескомпромиссной борьбы с запрещенными в спорте препаратами.

"В этом вопросы мы союзники ВАДА и любых других организаций, противостоящих этому злу", - сказал Дегтярев.

Минспорт ранее сообщал, что к России не могут применяться прежние правила по формированию взноса в ВАДА, так как они привязаны к шкале взносов в Совет Европы, из которого России вышла в 2022 году.

Россия должна оплатить ежегодные взносы в ВАДА c 2023 года. В 2023 году выплата была погашена лишь частично.