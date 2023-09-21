Минспорт РФ просит пересмотреть сумму взноса в WADA

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Министерство спорта РФ считает, что к ней не должны применяться прежние правила по формированию размера ежегодного взноса во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) из-за того, что Россия вышла из Совета Европы в 2022 году, сообщили в пресс-службе Минспорта РФ в четверг.

"В Европе взносы стран привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. В соответствии с решением Исполнительного комитета ВАДА в 2023 году ежегодный взнос РФ должен составить 1,267 млн долларов. Данный показатель рассчитан на основе шкалы взносов страны в Совет Европы, тогда как Россия 16 марта 2022 года прекратила свое членство в Совете Европы. В этой связи необходимо выработать механизм оплаты ежегодного взноса в ВАДА для стран, не являющимися членами континентальных организаций, в частности, Совета Европы", - сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что для этого Минспорт инициировал вопрос о выработке универсальной формулы финансирования WADA на площадке Конвенции ЮНЕСКО. "По инициативе российской делегации вопрос о выработке формулы финансирования ВАДА включен в проект повестки 9-й сессии Конференции сторон Конвенции ЮНЕСКО, которая пройдет 25-27 октября 2023 года во Франции", - пояснили в министерстве.

Ведомство ожидает, что по итогам рассмотрения данного вопроса будет определен общий порядок выплат в регулярный бюджет WADA со стороны государств. В случае принятия единого согласованного подхода в рамках Конвенции ЮНЕСКО российская сторона перечислит взнос в регулярный бюджет WADA, сообщили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что Россия является участником Международной конвенции о борьбе с допингом в спорте (Конвенция ЮНЕСКО) и поддерживает принцип равнодолевого финансирования основного годового бюджета WADA. В министерстве отметили, что в настоящее время отсутствует общая утвержденная государствами формула финансирования WADA. "Ежегодный бюджет агентства формируется на основе Копенгагенской антидопинговой декларации 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств" , - пояснили в ведомстве.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия пока не выплатила ежегодные взносы во Всемирное антидопинговое агентство.