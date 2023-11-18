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В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА

В Минспорте РФ заявили, что не отказываются платить взносы в ВАДА
Фото: Getty Images

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Россия не отказывается от уплаты ежегодных взносов во Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) и готово выплатить их до конца года, но просит утвердить новую формулу финансирования для государств, сообщается в телеграм-канале Минспорта РФ.

"Россия не отказывается от уплаты взносов и готова его осуществить до конца года - в полном объеме в случае определения универсальной формулы финансирования или, если такая формула не будет сформирована, то в объеме по решению российской стороны", - говорится в сообщении.

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На европейском континенте взносы привязаны к шкале взносов государств в бюджет Совета Европы. При этом 16 марта 2022 года Россия прекратила свое членство в Совете Европы.

В Минспорте отметили, что утвержденная государствами формула финансирования ВАДА отсутствует. В качестве основания для формирования ежегодного бюджета Агентства используется Копенгагенская антидопинговая декларация 2003 года, которая не имеет обязательной юридической силы для государств.

Ранее в Минспорте сообщали, что в соответствии с решением Исполнительного комитета ВАДА в 2023 году ежегодный взнос РФ должен составить $1,267 млн.

ВАДА Минспорт
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