Хвича Кварацхелия перешел из "Наполи" в ПСЖ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Грузинский футболист Хвича Кварацхелия перешел из "Наполи" в "Пари Сен-Жермен", сообщается на сайте клуба.

Контракт 23-летнего вингера рассчитан до 2029 года. Как сообщает RMC Sport, трансфер оценивается примерно в 70 млн евро. По данным Transfermarkt, это один из самых дорогих трансферов в зимнее окно в истории футбола.

Кварацхелия выбрал себе номер 7, он принадлежал Килиану Мбаппе до его перехода в "Реал".

Грузинский футболист играл за "Наполи" с 2022 года.