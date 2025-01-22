На Урале обвиняемого в смерти заслуженного тренера РСФСР отправили на лечение

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Суд в Свердловской области вынес приговор местному жителю по делу о смерти заслуженного тренера РСФСР по хоккею Григория Савельева, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

"Серовский районный суд применил в отношении мужчины принудительные меры медицинского характера в виде принудительного лечения в психиатрическом стационаре общего типа", - говорится в сообщении.

Как напомнили в пресс-службе, мужчина 1965 года рождения обвинялся по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, в отношении лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с применением предметов используемых в качестве оружия, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего).

Ранее сообщалось, что ночью 30 августа 2024 года один из пациентов хирургического отделения Серовской горбольницы, страдающий психическим расстройством, ударил несколько раз табуретом по голове соседа, отходившего от наркоза после операции, - 79-летнего заслуженного тренера РСФСР по хоккею Савельева.

От полученных травм Савельев впал в кому и спустя две недели скончался. Нападавший пояснил, что сосед мешал ему спать.