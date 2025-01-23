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Глава польской ассоциации оценил влияние Федора Емельяненко на популярность самбо в Польше

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Самбо в Польше приобрело большую известность благодаря Федору Емельяненко, заявил "Интерфаксу" президент Польской ассоциации самбо Иво Чернявски.

"Федор Емельяненко - это человек, из-за которого самбо в Польше стало очень известным. Я думаю, если бы не было Федора Емельяненко, самбо в нашей стране могло и не быть", - сказал Чернявски.

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"Целое поколение людей ассоциировало самбо именно с ним и знало про него все. Федор добился отличных успехов, будучи простым парнем, что меня привлекает в нем. Федор - хороший пример для многих молодых людей: смог достичь самых вершин через такой усердный, труд. Емельяненко – это очень последовательный дисциплинированный человек, который, благодаря этой железной дисциплине и таланту, смог добиться такого успеха. Я могу назвать его своим кумиром", - добавил Чернявски.

"Кто в Польше мог бы сравниться с Федором по легендарности? Ответ однозначный: Роберт Левандовски. Я не фанат футбола, поэтому мне сложно рассуждать, но тем не менее... В возрасте, когда многие уже заканчивали карьеру или играли в слабых командах, Роберт взял и перешел в один из самых титулованных клубов мира, "Барселону", и продолжает творить здесь большие дела. Это впечатляет", - подчеркнул он.

Федор Емельяненко – четырехкратный чемпион мира и девятикратный чемпион России по боевому самбо.

Что касается Чернявски, по его словам, у него имеются российские корни. Его бабушка и дедушка по отцовской линии имеют чувашские и татарские корни. Отец, женившись на гражданке Польши, в 1982 году переехал в Варшаву.

Федор Емельяненко самбо Иво Чернявски
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