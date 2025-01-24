ФИДЕ допустила россиян до 18 лет к командным соревнованиям

Фото: Юрий Смитюк/ТАСС

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские и белорусские шахматисты допущены до участия в командных соревнованиях среди юношей до 18 лет в нейтральном статусе. Об этом говорится в заявлении ФИДЕ.

Также международная федерация разрешила выступать в командных турнирах и спортсменам с ограниченными возможностями здоровья.

"Это решение отражает приверженность ФИДЕ балансу между инклюзивностью и ответственностью. Мы тщательно обсудили это, согласовали с МОК, получили их четкие указания и поддержку и убедились, что наш подход учитывает как гуманитарные соображения, так и принципы международного спорта", - заявил вице-президент ФИДЕ Вишванатан Ананд.

С начала 2022 года россияне и белорусы были отстранены от участия в международных соревнованиях под эгидой ФИДЕ. Однако вскоре были допущены к индивидуальным турнирам под нейтральным флагом.