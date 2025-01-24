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Поветкин дисквалифицирован на четыре года за допинг

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российский боксер Александр Поветкин дисквалифицирован на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Об этом сообщается на сайте Международного агентства допинг-тестирования (ITA).

СпортПоветкина отстранили по подозрению в нарушении антидопингаЧитать подробнее

Дата нарушения – 25 октября 2014 года.

Решение было принято на основании базы данных московской лаборатории. В организме спортсмена выявлено запрещенное вещество остарин.

Срок дисквалификации исчисляется с 21 октября 2024 года. Кроме того, аннулированы результаты спортсмена с 28 сентября 2014 года до начала временного отстранения спортсмена 9 сентября 2024 года.

45-летний Поветкин - чемпион Олимпийских игр (2004 год), чемпион мира (2003), двукратный чемпион Европы (2002, 2004), заслуженный мастер спорта России и регулярный чемпион мира по версии WBA в супертяжелом весе.

Поветкин завершил карьеру несколько лет назад. Свое временное отстранение, о котором было объявлено осенью прошлого года, он назвал ерундой и сказками.

Александр Поветкин бокс допинг
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