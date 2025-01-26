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Мбаппе оформил первый хет-трик в матче за "Реал"

Москва. 26 января. INTERFAX.RU - "Реал" со счетом 3:0 выиграл у "Вальядолида" в гостевом матче 21-го тура чемпионата Испании по футболу.

Все три гола забил перешедший Килиан Мбаппе – на 30-й, 57-й и 90+1 (с пенальти) минутах. Для перешедшего прошлым летом из французского "Пари Сен-Жермен" 26-летнего футболиста это первый хет-трик в составе мадридцев.

"Реал" набрал 49 очков и занимает первое место в турнирной таблице. Ближайший преследователь – "Атлетико" - отстает на четыре балла.

"Вальядолид" - на последней, 20-й строчке: 15 очков.

Килиан Мбаппе Реал футбол Атлетико Испания Вальядолид
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