Кандидаты в президенты МОК представили свои программы

Москва. 30 января. INTERFAX.RU - Семь кандидатов в президенты Международного олимпийского комитета представили в штаб-квартире организации в Лозанне (Швейцария) свои программы членам МОК, которым предстоит выбрать нового главу организации, сообщает AP.

На представление программы у каждого выступающего было не более 15 минут.

Во время этого мероприятия за закрытыми дверями кандидаты выступили перед примерно 100 членами МОК, при этом избирателям не разрешалось задавать вопросы по представленным программам. Кроме того, им запрещалось проносить с собой в зал телефоны и другие электронные устройства.

Выборы президента МОК пройдут 20 марта в Греции на 143-й сессии МОК.

Президент МОК избирается на восемь лет. Затем он имеет право переизбраться на последующие четыре года.

Кандидатами стали принц Иордании, брат действующего короля Фейсал аль-Хусейн, являющийся членом исполкома МОК; президент World Athletics Себастьян Коу; двукратная олимпийская чемпионка по плаванию и министр по делам молодежи, спорта, искусства и отдыха Зимбабве Кирсти Ковентри, ранее возглавлявшая комиссию спортсменов МОК; президент Международной федерации лыжного спорта Йохан Элиаш; президент Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян; вице-президент МОК Хуан Антонио Самаранч-младший и президент Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ.

В декабре МОК опубликовал программы кандидатов, которые поборются за пост президента организации.

AP отмечает, что новому главе МОК нужно будет решить ряд вопросов, в частности, определить условия участия России в Олимпийских играх, влияние климатических изменений на график международных спортивных мероприятий, а также гендерный вопрос.

В августе действующий глава МОК Томас Бах заявил, что не планирует переизбираться на пост президента организации. Бах возглавляет МОК с 2013 года. В 2021 году он избрался на новый четырехлетний срок.