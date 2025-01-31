Бывший российский фигурист Кирсанов погиб в авиакатастрофе в США

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - Выступавший за Россию бывший фигурист Александр Кирсанов оказался в числе погибших в крушении самолета в США. О его смерти сообщила супруга спортсмена Наталья Гудина.

"Я потеряла все - потеряла мужа, учеников, друзей", - приводит слова Гудиной ABC News.

Кирсанову 46 лет, он выступал за Россию, Азербайджан, США. После завершения карьеры в 2004 году работал тренером в США.

В четверг произошло столкновение военного вертолета Black Hawk, в котором находились три члена экипажа, и самолета авиакомпании American Airlines, на борту которого находились 60 пассажиров и четверо членов экипажа, при заходе лайнера на посадку в аэропорту имени Рональда Рейгана. Обломки самолета рухнули в реку Потомак.

Сообщалось, что что на борту разбившегося авиалайнера находились россияне, в том числе чемпионы мира в составе сборной России по фигурному катанию: Евгения Шишкова, Вадим Наумов, а также советская фигуристка Инна Волянская, которые работали в США в качестве тренеров.