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Гаджимагомедов заявил, что не испытал проблем в поединке с Мчуну

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Российский боксер Муслим Гаджимагомедов заявил, что бой против Табисо Мчуну из ЮАР на турнире "Ночь чемпионов IBA" дался ему легко.

"С Табисо Мчуну было интересно боксировать, но чуть-чуть неудобно. При этом я не могу сказать, что бой получился тяжёлым. Я чувствовал себя очень комфортно, я чувствовал свое преимущество. Был быстрее на ногах и руках. Я был в разы лучше, полностью контролировал бой", - приводит слова Гаджимагомедова пресс-служба Федерации бокса России.

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"Где-то я хотел ударить и завершить бой досрочно, чтобы забрать легендарный Гелендваген (глава IBA Умар Кремлев пообещал автомобиль победителю в случае завершения поединка до пятого раунда - ИФ). Но забрать машину не было главной целью", - отметил спортсмен.

"Табисо Мчуну – это один из самых серьезных моих соперников. Но у меня и в любительской карьере было много достойных оппонентов. Но повторюсь, Табисо Мчуну не составил мне особого труда. Я способен на большее, я хочу объединить пояса. Хочу больше конкурентных боев. Надеюсь, в скором времени Умар Назарович даст мне возможность объединить пояса или же провести титульный поединок в первом тяжелом весе. Также я планирую участвовать в чемпионате мира. Уже через три дня у нас начинается сбор ОФП в горах, в Приэльбрусье. И я поеду на сборы, отмечать буду потом, пока на это времени нет", - добавил Гаджимагомедов.

Поединок прошел в статусе главного боя турнира в ночь на субботу в Москве. По итогам десяти раундов победу присудили россиянину единогласным решением судей.

бокс Умар Кремлев Муслим Гаджимагомедов
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