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Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России

Москва. 1 февраля. INTERFAX.RU - Чемпион Европы и России Александр Беспутин занял пост генерального секретаря Федерации бокса России, сообщает пресс-служба организации.

Отчетно-выборная конференция прошла в субботу в Москве.

В этой должности Беспутин сменил Татьяну Кириенко, которая возглавляла федерацию с января 2022 года.

"У меня есть свое видение развития Федерации, много новых идей. Могу сказать, что большое внимание будет уделяться регионам, популяризации бокса в субъектах нашей страны. Я собираюсь объездить все регионы России, посмотреть, как развивается наш вид спорта. Почти сразу после Всероссийского боксёрского форума собираюсь в Приэльбрусье, где проводит тренировочные мероприятия мужская сборная России", - заявил Беспутиии.

Новый генсек федерации поблагодарил за доверие главу IBA Умара Кремлева, председателя Высшего набсовета Федерации бокса России Алексея Рубежного, а также высказал слова благодарности в проведенную работу в адрес Киренко.

"Машина" отечественного бокса заведена и уверенно едет по проложенной дороге, моя задача – ее ускорить, довести до совершенства", - сказал Беспутин.

Чемпионат России Беспутин выиграл в 2012 году, чемпионат Европы – в 2013.

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