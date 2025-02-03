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Эксперт назвал некритичным для Шары Буллет поражение от Майкла Пейджа

Москва. 3 февраля. INTERFAX.RU - Спортивный директор лиги "Наше дело" Армен Гулян прокомментировал выступление россиянина Шарабутдина Магомедова, известного под прозвищем Шара Буллет, в поединке с британцем Майклом Пейджем.

"Всегда, когда встречаются два ярких оппонента, ожидания от поединка превышены, бывает разочарование от самого боя. Бойцы понимают все риски, на которые они идут. Они стараются правильно выстроить работу, поэтому получаются такие невзрачные поединки. Для Шары Буллет данное поражение - это минус в плане медиа, но не думаю, что очень критично", - сказал Гулян "Интерфаксу".

СпортШарабутдин Магомедов уступил Майклу Пейджу в UFC, впервые проиграв в карьереЧитать подробнее

"Он шел довольно широкой поступью. Встречался с Криштиану Роналду и другими почетными гостями. В дальнейшем все зависит от него, как он эту историю переживет, какие сделает выводы. Шара Буллет все равно является хайп-машиной. Он в короткие сроки проделал такую работу, которую многие бойцы UFC не могут сделать за десятилетия, обладая поясами", - заявил Гулян.

Поединок прошел на турнире UFC Fight Night 250 в Саудовской Аравии. Он растянулся на три раунда, по итогам которых победу присудили Пейджу единогласным решением судей.

Шара Буллет потерпел первое поражение в карьере в ММА, на его счету 15 побед. Пейдж одержал 23-ю победу при трех поражениях.

Криштиану Роналду UFC ММА Армен Гулян Шарабутдин Магомедов Шара Буллет
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