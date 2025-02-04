Поиск

Трамп назвал вратаря Бобровского достойным включения в Зал хоккейной славы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил российскому вратарю Сергею Бобровскому, что он заслужил включения в Зал хоккейной славы.

СпортТри россиянина выиграли Кубок Стэнли НХЛ в составе "Флориды"Читать подробнее

Свою позицию Трамп высказал в ходе встречи с хоккеистами "Флориды", выигравшей в сезоне-2023/24 Кубок Стэнли НХЛ. Действующие обладатели этого трофея традиционно посещают Белый дом с 1991 года, первой такой командой стала "Питтсбург".

Трамп назвал игру Бобровского потрясающей, игру – невероятной.

Финальную серию "Флорида" выиграла у "Эдмонтона", счет по победам – 4-3.

Помимо Бобровского, на встрече с Трампом присутствовал еще один россиянин – Дмитрий Куликов. Владимир Тарасенко на приеме отсутствовал, поскольку теперь является игроком "Детройта".

Дональд Трамп Кубок Стэнли НХЛ США Сергей Бобровский
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Мануэль Нойер продлил контракт с "Баварией"

"Спартак" расторг контракт с нападающим Николсоном

Россиянка Александрова победила украинку Ястремскую и выиграла теннисный турнир в Австрии

Россиянка Александрова победила украинку Ястремскую и выиграла теннисный турнир в Австрии

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак"

Вратарь ЦСКА Илья Помазун перешел в "Спартак"

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Овечкин до 17 голов сократил отставание от рекорда Гретцки

Шарабутдин Магомедов уступил Майклу Пейджу в UFC, впервые проиграв в карьере

Рублев проиграл 102-й ракетке мира в полуфинале турнира в Монпелье

Лидирующий в КХЛ "Локомотив" проиграл "Металлургу"

Беспутин избран генеральным секретарем Федерации бокса России

ЦСКА обыграл "Ростов" в матче Зимнего кубка РПЛ

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });