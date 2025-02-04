Трамп назвал вратаря Бобровского достойным включения в Зал хоккейной славы

Москва. 4 февраля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил российскому вратарю Сергею Бобровскому, что он заслужил включения в Зал хоккейной славы.

Свою позицию Трамп высказал в ходе встречи с хоккеистами "Флориды", выигравшей в сезоне-2023/24 Кубок Стэнли НХЛ. Действующие обладатели этого трофея традиционно посещают Белый дом с 1991 года, первой такой командой стала "Питтсбург".

Трамп назвал игру Бобровского потрясающей, игру – невероятной.

Финальную серию "Флорида" выиграла у "Эдмонтона", счет по победам – 4-3.

Помимо Бобровского, на встрече с Трампом присутствовал еще один россиянин – Дмитрий Куликов. Владимир Тарасенко на приеме отсутствовал, поскольку теперь является игроком "Детройта".