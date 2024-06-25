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Три россиянина выиграли Кубок Стэнли НХЛ в составе "Флориды"

Москва. 25 июня. INTERFAX.RU - "Флорида" впервые в истории стала обладателем Кубка Стэнли Национальной хоккейной лиги.

В финальной серии хоккеисты "Флориды" обыграли "Эдмонтон" - 4-3 по победам.

Решающий, седьмой матч серии прошел на льду "Флориды" и завершился со счетом 2:1 (1:1, 1:0, 0:0) в пользу хозяев. Во второй голевой атаке результативный пас оформил на свой счет российский защитник Дмитрий Куликов. Как и соотечественник, вратарь команды Сергей Бобровский, он впервые стал обладателем Кубка Стэнли. А нападающий "Флориды" Владимир Тарасенко выигрывал трофей в 2019 году в составе "Сент-Луиса".

До этого "Флорида" дважды играла в финалах: в 1996 году она проиграла серию "Колорадо" (0-4), в 2023 году "Вегасу" (1-4).

"Эдмонтон" - пятикратный победитель турнира.

Кубок Стэнли НХЛ хоккей Флорида Эдмонтон
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