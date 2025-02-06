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Предварительное заседание по иску "РТ-Капитала" к "Крыльям Советов" пройдет 8 апреля

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Москвы назначил на 8 апреля предварительное судебное заседание по исковому заявлению ООО "РТ-Капитал" (входит в госкорпорацию "Ростех") к самарскому АО "Профессиональный футбольный клуб "Крылья Советов" (ПФК "Крылья Советов") о взыскании 897 млн рублей, сообщается в картотеке арбитражных дел.

Ранее суд оставил без движения исковое заявление до 17 февраля, поскольку он был подан с нарушением требований.

По материалам суда, обстоятельства оставления искового заявления без движения устранены.

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Ранее "РТ-Капитал" направил в суд исковое заявление к АО "ПФК "Крылья Советов" с требованием 897,6 млн рублей. Материалы, поясняющие суть претензий, не были опубликованы. Третьим лицом в исковом заявлении указано АО "Транспортно-логистическая корпорация" (с 2020 года находится в стадии ликвидации - ИФ).

Пресс-служба "Ростеха" сообщала, что решение о взыскании задолженности в судебном порядке было принято с учетом того, что футбольный клуб не исполняет взятые на себя обязательства с 2016 года. Отмечалось, что компания ежегодно подтверждала статус долга перед Российской премьер-лигой, что позволяло "Крыльям Советов" продолжать выступления в чемпионате России, и "неоднократно выражала готовность комплексно реструктуризировать задолженность клуба при условии предоставления надлежащего обеспечения".

В конце января руководитель администрации губернатора Самарской области, председатель совета директоров ПФК "Крылья Советов" Дмитрий Яковлев сообщил журналистам, что клуб осуществил частичное погашение задолженности перед "РТ-Капитал" в размере 100 млн рублей.

В пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов" отмечается, что на начало 2023 года "РТ-Капитал" оставался основной организацией - займодавцем. По состоянию на 31 декабря 2023 года сумма основного долга составляла 868,5 млн рублей. При этом с 2021 по 2023 годы была погашена часть основного долга и часть процентов в общей сумме 116,667 млн рублей.

Между тем в октябре 2021 года суд вынес решение в пользу "РТ-Капитала" по делу об обращении взыскания по кредитным договорам, заключенным в феврале 2011 года между Новикомбанком и ПФК "Крылья Советов" на 671 млн рублей и 308,153 млн рублей под 0,5% годовых на срок до 25 декабря 2015 года под залог расположенного в центре Самары Дома промышленности (объект культурного наследия регионального значения - ИФ) и земельных участков под ним общей площадью более 7 тыс. кв. м.

Особое внимание общественности было приковано к самарской команде в конце ноября прошлого года после заявления главы региона Вячеслава Федорищева о коррупции в футбольном судейском корпусе и обращения в правоохранительные органы в связи с работой клуба. Результатом проверки стало уголовное дело по ст.159 УК РФ (мошенничество).

Согласно пояснительной записке к годовой бухгалтерской отчетности АО "ПФК "Крылья Советов" за 2023 год, акционерами клуба с долями 73,81% и 26,19% являются ГУП Самарской области "Самарская казенная палата" и член совета директоров клуба Андрей Пашков соответственно.

В настоящее время футбольный клуб "Крылья Советов" занимает 10-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 18 очков в 18 матчах.

РТ-Капитал Крылья Советов футбол
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