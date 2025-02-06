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"Локомотив" первым завоевал путевку в плей-офф КХЛ

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" со счетом 2:0 (0:0, 0:0, 2:0) обыграли минское "Динамо" в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Голы провели Байрон Фрэз и Мартин Гернат. Встреча прошла в Ярославле.

"Локомотив" набрал 82 очка, он продолжает лидировать в Западной конференции и чемпионате в целом. Турнирная ситуация гарантирует ярославскому клуб место в плей-офф КХЛ. "Локомотив" стал первой командой, завоевавшей путевку в следующую стадию турнира.

Локомотив КХЛ Запад Ярославль
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