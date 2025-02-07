Овечкин сократил отставание от рекорда Гретцки до 15 голов

Москва. 7 февраля. INTERFAX.RU - Российский нападающий Александр Овечкин отметился голом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги против "Филадельфии".

Точный бросок 39-летнего россиянина состоялся в конце первого периода.

Теперь в активе Овечкина, забившего в четвертом матче подряд, 879 голов в чемпионатах НХЛ в карьере. Отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки составляет 15 шайб.

Игра прошла на льду "Филадельфии" и завершилась победой "Вашингтона" со счетом 4:3 (1:1, 2:1, 2:0) в пользу "Вашингтона".

Следующий матч "Вашингтон" проведет 9 февраля, начало – 20:30 мск.