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Футболист "Фенербахче" Мимович перешел в "Зенит"

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Защитник Огнен Мимович на правах аренды будет играть в "Зените", сообщается на сайте петербургского футбольного клуба.

"Сине-бело-голубые и турецкий "Фенербахче" достигли договоренности о переходе сербского защитника на правах аренды до конца сезона-2024/25", - говорится в сообщении.

"Футбольный клуб "Зенит" приветствует Огнена Мимовича в Петербурге и желает новых побед и трофеев — в составе сине-бело-голубых!" - отмечается в тексте обращения.

20-летний Мимович – чемпион и обладатель Кубка Сербии в составе "Црвены Звезды". Из белградского клуба он перешел в "Фенербахче" в январе этого года.

Зенит Фенербахче футбол
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