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"Спартак" обыграл "Торпедо" в КХЛ, уступая в четыре шайбы

Москва. 15 февраля. INTERFAX.RU - Московский "Спартак" победил нижегородское "Торпедо" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

Встреча в Москве завершилась со счетом 7:4 (0:3, 1:1, 6:0) в пользу "Спартака".

К середине второго периода "красно-белые" уступали со счетом 0:4, однако смогли одержать победу. Ключевой стала третья двадцатиминутка, по ходу которой "Спартак" забросил в ворота соперника шесть шайб.

"Торпедо" обеспечило себе солидный отрыв в счете благодаря голам Антона Силаева (1-я минута), Китона Томпсона (7), Богдана Конюшкова (15) и Кирилла Воронина (29).

В середине первого периода (32) спартаковец Павел Порядин, реализовав большинство, смог сократить отставание в счете. В третьем периоде москвичи полностью переломили игру. Остальные голы в составе "Спартака" провели Александр Беляев (46), Андрей Локтионов (47, в большинстве), Ансель Галимов (49), Александр Беляев (53), Николай Голдобин (59, в пустые ворота), Михаил Мальцев (60).

За ходом игры с трибун наблюдали новички футбольного "Спартака" аргентинец Пабло Солари и тринидадец Ливай Гарсия.

"Спартак" набрал 70 очков и поднялся на третью строчку в Западной конференции. "Торпедо" - на восьмом месте также на Западе, 62 балла.

Результаты остальных матчей игрового дня

"Адмирал" - "Трактор" - 1:2

"Амур" - "Автомобилист" - 2:3 (после овертайма)

"Сибирь" - "Металург" - 2:5

"Барыс" - "Лада" - 2:4

"Куньлунь" - "Витязь" - 5:4

"Нефтехимик" - СКА – 4:3

хоккей КХЛ Спартак Торпедо
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