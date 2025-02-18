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В "Тракторе" опровергли факт дебоша хоккеистов в самолете

Москва. 18 февраля. INTERFAX.RU - Задержка чартерного рейса с игроками "Трактора" при вылете из Хабаровска в Челябинск не связана с поведением игроков на борту самолета, заявили в уральском хоккейном клубе.

Ранее телеграм-канал Mash сообщил, что в самолете после матча с "Амуром" в Хабаровске хоккеисты "Трактора" бурно праздновали победу над соперником. Следствием этого якобы стала разгерметизация люка аварийного выхода.

В "Тракторе" подтвердили, что рейс с командой был задержан в Хабаровске на полтора часа, "так как в кабине пилотов сработал датчик разгерметизации".

"Но о каких‑либо механических повреждениях самолета речи не шло. После повторной проверки самолета всеми службами аэропорта команда в полном составе вернулась на борт и в районе 20:30 по челябинскому времени вылетела домой", - говорится в заявлении, текст которого приводит "Матч ТВ".

Матч "Амур" - "Трактор" прошел накануне в Хабаровске и завершился победой челябинской команды со счетом 5:2.

хоккей Трактор Амур Хабаровск Челябинск
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