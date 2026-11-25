ИИХФ обжалует в Федеральном суде Швейцарии решение о допуске сборных России

Москва. 25 ноября. INTERFAX.RU - Международная федерация хоккея (ИИХФ) решила обжаловать решение Спортивного арбитражного суда (CAS) о допуске сборных России к международным соревнованиям под ее эгидой.

"Совет ИИХФ принял решение обжаловать в Федеральном трибунале Швейцарии решение CAS относительно участия России в международных турнирах", - приводит пресс-служба ИИХФ текст заявления.

"Решение основано на опасениях относительно независимости и беспристрастности двух из трех арбитров в составе CAS, особенно в свете недавно появившейся информации об их потенциальных связях между с Россией", - отмечается в тексте обращения.

Ранее CAS обязал ИИХФ допустить сборные России к участиям в соревнованиях под эгидой федерации.

Несколько европейских хоккейных федераций, включая Швецию, Финляндию, Чехию и Латвию, заявили, что их команды откажутся от участия в матчах с Россией. Канада, где в конце декабря стартует молодежный ЧМ, объявила о решении не выдавать визы россиянам. Запрет на участие в турнире распространяется даже на тех игроков, у которых уже есть действующие визы.