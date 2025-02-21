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"Реал Сосьедад" вышел в 1/8 финала ЛЕ, россиянин Захарян оформил голевой пас

Москва. 21 февраля. INTERFAX.RU - Испанский "Реал Сосьедад" со счетом 5:2 разгромил датский "Мидтъюллан" в ответном стыковом матче за право сыграть в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА.

На 90-й минуте голевой передачей отметился российский футболист Арсен Захарян, он ассистировал Орри Оскарссону. При этом оба вышли на замену за семь минут до взятия ворот.

В первом матче также победил "Реал Сосьедад" (2:1), в результате он стал участником 1/8 финала.

футбол Реал Сосьедад Арсен Захарян Орри Оскарссон Лига Европы УЕФА
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