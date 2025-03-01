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Дюплантис в 11-й раз побил мировой рекорд в прыжках с шестом

Москва. 1 марта. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион швед Арман Дюплантис вновь обновил мировой рекорд в прыжках с шестом.

На соревнованиях в Клермон-Ферране 25-летний легкоатлет покорил высоту 6 м 27 см, что стало новым высшим достижением. Предыдущее – 2,26 м – принадлежало ему же, оно было установлено летом прошлого года.

С 1994 по 2020 год рекорд мира принадлежал советскому и украинскому легкоатлету Сергею Бубке – 6,14 м. В сентябре 2020 года Дюплантис побил этот рекорд и к настоящему моменту обновил его в 11-й раз.

Арман Дюплантис Сергей Бубка прыжки с шестом
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