Шведский прыгун с шестом побил рекорд Бубки на открытом воздухе
Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Швед Арман Дюплантис стал автором нового мирового рекорда в прыжках с шестом в соревнованиях на открытом воздухе.
В рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в Риме он покорил высоту 6,15 м.
Таким образом, швед превзошел достижение советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки, чей результат 6,14 м держался с 1994 года.
6⃣.1⃣5⃣— Wanda Diamond League (@Diamond_League) September 17, 2020
Outdoors. #RomeDL
📷 @coopsrun pic.twitter.com/bOFDpFQo1n
При этом 20-летнему Дюплантису принадлежит рекорд мира, установленный в соревнованиях в помещении – 6,18 м. Этого результата он достиг в феврале, превзойдя предыдущий свой же рекорд на 1 см.
Высшее достижение у женщин в соревнованиях на открытом воздухе принадлежит россияне Елене Исинбаевой – 5,06 м; в помещении – Дженнифер Сур (США), 5,03 м. Спортсменки установили эти рекорды в 2009 и 2016 годах соответственно.