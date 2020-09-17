Шведский прыгун с шестом побил рекорд Бубки на открытом воздухе

Арман Дюплантис после рекордного прыжка Фото: Reuters

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Швед Арман Дюплантис стал автором нового мирового рекорда в прыжках с шестом в соревнованиях на открытом воздухе.

В рамках этапа "Бриллиантовой лиги" в Риме он покорил высоту 6,15 м.

Таким образом, швед превзошел достижение советского и украинского легкоатлета Сергея Бубки, чей результат 6,14 м держался с 1994 года.

При этом 20-летнему Дюплантису принадлежит рекорд мира, установленный в соревнованиях в помещении – 6,18 м. Этого результата он достиг в феврале, превзойдя предыдущий свой же рекорд на 1 см.

Высшее достижение у женщин в соревнованиях на открытом воздухе принадлежит россияне Елене Исинбаевой – 5,06 м; в помещении – Дженнифер Сур (США), 5,03 м. Спортсменки установили эти рекорды в 2009 и 2016 годах соответственно.