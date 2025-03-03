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Российский боксер Туков заявил, что готов к габаритам своего соперника Белалии

Москва. 3 марта. INTERFAX.RU - Обладатель пояса WBA International в среднем весе Вадим Туков поделился ожиданиями от своего поединка с не знающим поражений шведом Адамом Белалией.

"Если честно, нашел всего пару боев соперника. Посмотрел, изучил, что мог. Адам действительно высокий для нашей категории, так что я спарринговал с ребятами покрупнее и к его габаритам готов. Непроходимых соперников не бывает", - сказал Туков "Интерфаксу".

"Подготовка в этот раз все-таки чуть отличалась. Во-первых, количество раундов боя небольшое, поэтому на тренировках держали темп выше. Во-вторых, весовая категория до 75 кг, не до 72,6 кг, так что гонять меньше, а это всегда приятно! Рад любой возможности боксировать, а тут еще и в столице России, на таком турнире… Внимание к нему явно будет приковано у большинства любителей бокса в России. Так что проявить себя на таком турнире будет отличной возможностью заработать пару-тройку новых фанатов", - отметил спортсмен.

Бой пройдет 7 марта в Москве на турнире "Ночь чемпионов IBA". В главном поединке турнира олимпийский чемпион-2020, обладатель временного пояса WBA и чемпион IBA Альберт Батыргазиев встретится с аргентинцем Крузом Нери Ромеро.

Альберт Батыргазиев бокс Вадим Туков
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