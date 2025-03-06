Поиск

Клебо стал рекордсменом по числу побед на ЧМ по лыжным гонкам

Клебо стал рекордсменом по числу побед на ЧМ по лыжным гонкам
Фото: Hendrik Schmidt/picture alliance via Getty Images

Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 14-кратным чемпионом мира, выиграв в составе сборной своей страны эстафету 4х7,5 км в Тронхейме.

Теперь он – рекордсмен по числу наград высшего достоинства в мужских гонках на чемпионатах мира. Пятикратный олимпийский чемпион превзошел достижение своего соотечественника Петтера Нортуга (13 золотых медалей).

Среди женщин рекорд принадлежит норвежке Марит Бьорген (18 золотых медалей).

Йоханнес Клебо Марит Бьорген Петтер Нортуг лыжные гонки
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Большунов и Смирнова выиграли чемпионат России в гонках на 10 км

Большунов и Смирнова выиграли чемпионат России в гонках на 10 км

Двенадцать российских гимнастов получили нейтральный статус

Овечкин провел 885-й гол в карьере в НХЛ

"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Ливерпуль" обыграл ПСЖ в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Призовой фонд клубного ЧМ-2025 по футболу составит $1 млрд

"Реал" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

"Реал" обыграл "Атлетико" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов

Американский хоккеист Гальченюк получил паспорт РФ

Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу

Дуглас Сантос попал в расширенный состав сборной России по футболу

Футболист "Динамо" Тюкавин выбыл до конца сезона из-за травмы

"Ростов" и "Динамо" сыграли вничью в чемпионате России по футболу

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });