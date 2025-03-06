Клебо стал рекордсменом по числу побед на ЧМ по лыжным гонкам

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Москва. 6 марта. INTERFAX.RU - Норвежский лыжник Йоханнес Клебо стал 14-кратным чемпионом мира, выиграв в составе сборной своей страны эстафету 4х7,5 км в Тронхейме.

Теперь он – рекордсмен по числу наград высшего достоинства в мужских гонках на чемпионатах мира. Пятикратный олимпийский чемпион превзошел достижение своего соотечественника Петтера Нортуга (13 золотых медалей).

Среди женщин рекорд принадлежит норвежке Марит Бьорген (18 золотых медалей).