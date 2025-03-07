Алексей Егоров и Ленар Перез проведут бой за пояс WBA International

Москва. 7 марта. INTERFAX.RU - Бывший претендент на пояс WBA россиянин Алексей Егоров (проведет бой за пояс WBA International в первом тяжелом весе против проживающего во Владикавказе кубинца Ленара Переза. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.

Поединок пройдет 27 апреля в городе Баня-Лука (Босния и Герцеговина) на турнире IBA.Pro 4

На профессиональном ринге Егоров одержал 12 побед (восемь – нокаутом), потерпел два поражения. Перез выиграл 14 побед (все – досрочно), поражения отсутствуют.

В своем последнем официальном бою Егоров в июне 2024 года уступил американцу Брендону Глэнтону. Ранее Егоров владел поясом WBA Gold.

Пеерез свой последний бой провел в январе 2025 года в Нальчике, когда досрочно одолел Монясаху Муритадор из Нигерии.