"Локомотив" одержал победу в столичном дерби с "Динамо" в 21-м туре РПЛ

Москва. 15 марта. INTERFAX.RU - "Локомотив" в домашнем матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги с московским "Динамо" одержал победу со счетом 2:1.

Игра прошла в Москве на стадионе "РЖД Арена (Локомотив)".

Первый гол в матче был забит на 38-й минуте нападающим "Локомотива" Дмитрием Воробьёвым. На 45-й минуте Артур Гомес сравнял счет. На 76-й минуте Александр Сильянов вывел хозяев вперед.

"Локомотив" занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 40 очков после 21 матча. "Динамо" с 39 очками после 20 игр занимает пятую строчку.