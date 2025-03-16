Российский боксер Иван Чирков стал чемпионом WBA Asia

Москва. 16 марта. INTERFAX.RU - Россиянин Иван Чирков победил представителя Танзании Насибу Рамадани в поединке на боксерском турнире RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге.

На кону стоял чемпионский пояс WBA Asia в полулегком весе, обладателем которого теперь является российский боксер.

Кроме того, побед добились россияне Иван Козловский и Савелий Садома.

Бронзовый призер чемпионатов мира и Европы Садома в поединке полутяжеловесов взял верх над Мейсам Гешлаги из Ирана.

В свою очередь, Иван Козловский оказался сильнее Мохаммеда Замани из Афганистана.