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"Локомотив" впервые выиграл Кубок Континента КХЛ

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Хоккеисты ярославского "Локомотива" стали обладателями Кубка Континента КХЛ. Этот трофей вручается команде, набравшей наибольшее число очков в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиге.

После домашней победы над владивостокским "Адмиралом" (4:1) ярославский клуб стал недосягаем для ближайших преследователей. Он располагается на первой строчке как Западной конференции, так и сводной таблицы – 98 очков. На шесть баллов от него отстает лидер Восточной конференции челябинский "Трактор".

Чаще всех Кубок Континента выигрывал московский ЦСКА – шесть раза. Трижды обладателем трофея становился петербургский СКА, дважды (в том числе – в прошлом году) – московское "Динамо", по разу – омский "Авангард", уфимский "Салават Юлаев", а также "Трактор".

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