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Путин отметил заинтересованность Ковентри в продвижении олимпийских идеалов

Москва. 20 марта. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поздравил Кирсти Ковентри с избранием президентом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщается в четверг на сайте Кремля.

"Итоги состоявшегося голосования убедительно свидетельствуют о вашем высоком авторитете в спортивном мире и о признании ваших выдающихся личных достижений. Уверен, что ваш уникальный опыт и заинтересованность в реальном продвижении благородных олимпийских идеалов будут способствовать успеху в столь ответственной работе", - отметил Путин в поздравительной телеграмме.

Президент РФ пожелал избранной главе МОК "благополучия и крепкого - по-настоящему спортивного - здоровья".

Ковентри стала первой женщиной - главой МОК в истории.

Владимир Путин Кирсти Ковентри МОК
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