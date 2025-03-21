Матыцин назвал Ковентри способной успешно управлять МОК

Москва. 21 марта. INTERFAX.RU - Новый президент МОК Кирсти Ковентри имеет необходимые качества для успешного управления организацией, она понимает, что потребует особого внимания, считает глава Комитета Госдумы по физкультуре и спорту Олег Матыцин.

"Кирсти Ковентри обладает богатым опытом в организации, пользуется авторитетом среди коллег, что и подтвердилось на прошедших выборах. Будучи главой Комиссии спортсменов МОК, а затем и членом исполкома, она понимает, какие процессы потребуют особого внимания", - заявил Матыцин журналистам в пятницу.

"Исходя из моего опыта взаимодействия, как президента FISU (Международная федерация студенческого спорта - ИФ) и министра спорта Российской Федерации, считаю, что она обладает необходимыми качествами для успешного управления Международным олимпийским комитетом", - отметил он.

Матыцин, который является спецпредставителем Госдумы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта, поздравил Ковентри с избранием на пост главы МОК.

По его мнению, это событие во многом уникально - впервые за всю 131-летнюю историю МОК президентом становится женщина, и впервые это представитель Африки.

"Желаю Кирсти Ковентри успехов в защите истинных олимпийских идеалов и достижения поставленных целей", - сказал Матыцин.

20 марта уходящий с поста глава МОК Томас Бах объявил об избрании по итогам голосования гражданки Зимбабве Ковентри новым президентом организации.

Ковентри стала первой женщиной-президентом в истории МОК, а также первым президентом организации из представителей африканского континента. В первом туре за нее проголосовали 49 из 97 членов организации - абсолютное большинство, необходимое для избрания.

Ковентри вступит в должность 24 июня 2025 года, когда истекут полномочия действующего президента МОК Томаса Баха.

144-ая сессия МОК проходит в Греции с 19 по 21 марта 2025 года.