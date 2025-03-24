Гол Роналду помог Португалии выйти в полуфинал Лиги наций УЕФА

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной Португалии со счетом 5:2 победили Данию в ответном четвертьфинальном матче Лиги наций УЕФА в дивизионе А.

Основное время игры в Лиссабоне завершилось со счетом 3:2 в пользу португальцев, что позволило им сравнять результат по сумме двух встреч (результат первой – 1:0 в пользу датчан).

Голы в составе победителей в ответном матче провели Криштиану Роналду (72-я минута), Франсиску Тринкан (86, 91), Гонсалу Рамуш (115). Кроме того, на 38-й минуте состоялся автогол игрока сборной Дании Йоакима Андерсена.

Авторы голов в составе сборной Дании: Расмус Кристенсен (56), Кристиан Эриксен (76).

В результате Португалия стал полуфиналистом турнира.

Также в 1/2 финала пробились Германия (оказалась сильнее Италии), Испания (взяла верх над Нидерландами), Франция (прошла Хорватию).