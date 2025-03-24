Экс-чемпион Hardcore MMA Рамазанов уверен, что Олберг не сможет конкурировать с Анкалаевым

Москва. 24 марта. INTERFAX.RU - Экс-чемпион Hardcore MMA Шамиль Рамазанов уверен, что новозеландец Карлос Олберг не составит конкуренцию россиянину Магомеду Анкалаеву. При этом, по словам Рамазанова, Олберг проиграет еще и Никите Крылову.

В минувшие выходные Олберг победил бывшего чемпиона UFC в полутяжелом весе поляка Яна Блаховича. Теперь новозеландец идет на победной серии в UFC, состоящей из восьми боев.

"На мой взгляд, это было одно из самых явных ограблений в UFC в 2025 году. Блахович выглядел лучше, как минимум, в двух раундах из трех. На судейских записках, например, есть разногласия. Двое судей дали Яну только первый раунд, один – только третий, что уже говорит о неразберихе в коллегии, о том, что люди по-разному могли увидеть этот поединок", - сказал Рамазанов "Интерфаксу".

"Да, где-то близко, но Блахович больше хотел победить, он больше рисковал. Думаю, у Олберга нет ничего, чем бы он мог удивить Анкалаева. Ему бы подраться с Никитой Крыловым – вот об него, уверен, Олберг и споткнется, прервав свою серию из восьми побед", - отметил собеседник агентства.

Поединок представителей тяжелого веса Блахович – Олберг прошел в рамках турнира UFC Fight Night 255 в ночь на 23 марта.