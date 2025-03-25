Чемпион мира Агрба осудил решение МОК утвердить бокс на ОИ под эгидой World Boxing

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Чемпион мира IBA боксер RCC Boxing Promotions Харитон Агрба недоумевает в связи решением МОК утвердить бокс в программе Олимпиады-2028 под эгидой World Boxing, а не IBA.

"Мне совершенно неясно, как МОК относится к нам, боксерам! Существует сильная и профессиональная организация IBA, которая проводит соревнования на высочайшем уровне и дает мощную поддержку боксерам. Сейчас же появилась организация World Boxing, и их поддерживает МОК", - сказал Агрба "Интерфаксу".

Зачем было создавать еще одну организацию, если уже есть готовая IBA, которая зарекомендовала себя на мировом уровне? Мне непонятно, чем руководствуется МОК, и к ним в целом есть вопросы, стоит только вспомнить прошлую Олимпиаду. Сейчас опять их действия вызывают недоумение. Про World Boxing я впервые слышу и их действия мне непонятны", - отметил он.

Агрба также - обладатель поясов IBF Inter-Continental и WBA Continental в первом полусреднем весе.

20 марта на 144-й сессии МОК в Коста-Наварино (Греция) было принято решение включить бокс в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе. Курировать бокс на ОИ будет World Boxing - эту организацию МОК временно признал в феврале.

В 2023 году делегаты внеочередной сессии МОК проголосовали за лишение признания Международной боксерской ассоциации (IBA), возглавляемой россиянином Умаром Кремлевым.

Изначально бокс не был включен в программу Игр, утвержденную сессией МОК в феврале 2022 года.