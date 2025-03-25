Хет-трик Глушенкова помог сборной России крупно победить Замбию

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Футболисты сборной России со счетом 5:0 победили национальную команду Замбии в товарищеской встрече.

Главным ее героем стал полузащитник Максим Глушенков, забивший три гола. Точные удары Глушенкова состоялись на 8-й, 53-й и 58-й минутах.

Также в составе россиян отличились Илья Вахания (44) и Алексей Батраков (73).

Это был второй и заключительный матч сборной России в рамках ее мартовского сбора. 19 марта подопечные Валерия Карпина с аналогичным счетом победили Гренаду.

Обе игры российской сборной прошли на стадионе "Динамо" в Москве.