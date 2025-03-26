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Восемь юных футболистов из Воронежа госпитализировали с отравлением

Москва. 26 марта. INTERFAX.RU - Несколько спортсменов из Воронежа, участвующих в детском футбольном турнире в Ставрополе, были доставлены в инфекционную больницу, сообщает пресс-служба администрации Ставрополя.

"В среду на открытии детского футбольного турнира в сквере "Памяти земляков, погибших при исполнении воинского долга", 8 участникам команды из Воронежа 12-13 лет стало плохо", - говорится в сообщении.

Бригада скорой помощи доставила их в инфекционную больницу, их госпитализировали. Подросткам оказывают всю необходимую медпомощь.

Остальные участники турнира, около 170 человек, чувствуют себя хорошо, уточняет пресс-служба.

Пресс-служба краевого Минздрава сообщает, что восемь спортсменов воронежского футбольного клуба доставлены в краевую специализированную клиническую инфекционную больницу. Состояние детей оценивается как средней степени тяжести. Они госпитализированы для дальнейшего лечения и обследования, находятся под постоянным наблюдением медиков.

В свою очередь, пресс-служба краевой прокуратуры уточняет, что дети были госпитализированы с признаками пищевого отравления. По данному факту проводится проверка, в ходе которой прокуроры оценят выполнение требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения, а также о защите прав несовершеннолетних.

Следственное управление СКР по региону сообщает, что по данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

В Ставропольский край юные спортсмены приехали на детский футбольный турнир памяти Владислава Духина.

Воронеж Ставропольский край футбол
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